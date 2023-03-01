Киевское "Динамо" вернуло эквадорского форварда

Эквадорский нападающий Эрик Рамирес вернулся в киевское “Динамо" из аренды в братиславском “Словане”.

Профиль футболиста уже появился в заявку клуба на матчи чемпионата Украины. При этом пресс-служба киевлян пока не объявляла о возвращении игрока.

Форвард должен был играть за словацкий клуб до лета 2023 года, но стороны договорились о досрочном прекращении аренды. За “Слован” он провел 31 матч, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

24-летний Рамирес перешел в “Динамо” летом 2021 года из “Дунайской Стреды” за 1,75 миллиона евро. За украинский клуб он сыграл семь матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

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