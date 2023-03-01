Экс-форвард "Арсенала" раскритиковал переход Мудрика в "Челси"

Бывший форвард “Арсенала” Пол Мерсон уверен в том, что вингер Михаил Мудрик не вписывается в планы “Челси”.

Напомним, что зимой за футболиста “синие” заплатили 100 миллионов евро.

“Мудрик, за которого заплатили 88 млн фунтов, сидит на скамейке. Это говорит о том, что он не игрок Поттера. Если бы он был его футболистом, если бы Грэм говорил руководству, что Мудрик ему нужен, то тогда он должен был его выпускать”, – сказал Мерсон.

Напомним, что Мудрик провел за “Челси” восемь матчей, но результативными действиями не отметился.