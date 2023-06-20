Киевское "Динамо" вернуло двух талантливых украинцев

Пресс-служба киевского “Динамо” на официальном сайте объявила о возвращении в команду полузащитников Владимира Бражко и Сергея Булецы, которые выступали за луганскую “Зарю” на правах аренды.

В нынешнем сезоне 21-летний Бражко провел 29 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. 24-летний Булеца забил 7 голов и отдал 9 результативных передач в 28 матчах.

“Динамо” заняло четвертое место в чемпионате Украины и в следующем сезоне сыграет в Лиге Конференций.