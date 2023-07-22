Киевское "Динамо" одержало разгромную победу в необычном матче

Киевское “Динамо” в товарищеском матче разгромило “Рудар” из второго дивизиона Словении со счетом 6:1. Матч прошел в необычном формате. Команды сыграли три тайма по 40 минут.

В начале матча счет открыл Блудек. В середине первого тайма счет сравнял Владимир Бражко. На 37-й минуте украинский клуб вперед вывел Николай Шапаренко. На 54-й минуте третий гол забил Самба Диалло. В начале третьего тайма счет ло крупного довел Александр Караваев. На 113-й минуте Караваев сделал дубль и забил пятый гол. В конце матча окончательный счет установил Решат Рамадани.

“Динамо” (Киев, Украина) – “Рудар” (Веленье, Словения) – 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)

Голы: Блудек, 6 - 0:1, Бражко, 21 - 1:1, Шапаренко, 37 - 2:1, Диалло, 54 - 3:1, Караваев, (83 - 4:1, Караваев, 113 - 5:1, Рамадани, 117 – 6:1

“Динамо”: Нещерет (Бущан, 41; Моргун, 81) – Малыш (Тымчик, 61), Сирота (Дячук, 61), Попов (Биловар, 61), Вивчаренко (Дубинчак, 61) – Бражко (Сидорчук, 41, Рамадани, 81), Буяльский (Кабаев, 61), Волошин (Леднев, 41; Караваев, 81), Шапаренко (Шепелев, 41; Андриевский, 81), Ярмоленко (Диалло, 41; Царенко, 59) – Ванат (Бенито, 41; Горбач, 81).