Кейн снова забивает. Бавария - Аугсбург 3:1: видео голов и обзор матча

Английский нападающий Харри Кейн оформил свой первый дубль в составе "Баварии Мюнхен". Во втором туре немецкой Бундеслиги форвард забил два гола в ворота "Аугсбурга". Его голы помогли чемпиону Германии одержать уверенную победу 3:1.

Напомним, что Кейн этим летом поменял АПЛ на Бундеслигу. В новом для себя чемпионате он уже забил три гола и сделал один ассист.

После двух туров Бундеслиги "Бавария" делит первое место в таблице вместе с ещё четырьмя клубами. У "Аугсбурга" на данный момент ещё нет побед и уже девять пропущенных: команда в первом официальном матче сезона проиграла в Кубке Германии, сыграла вничью с "Боруссией" Мёнхенгладбах (4:4) и теперь проиграла "Баварии".

"Бавария" Мюнхен - "Аугсбург" 3:1

Голы: Удуохай 32 (авт.), Кейн 40, Кейн 69 - Бельо 86