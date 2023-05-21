Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн продолжает устанавливать рекорды в чемпионате Англии.

Вчера он забил гол в 25-м матче сезона, но его команда проиграла "Брентфорду" со счетом 1:3.

Кейн обычно забивает по одному голу за матч, и только три раза в этом сезоне он забил два гола, но это не помешало ему установить новый рекорд.

Единственный, кто близко подошел к Кейну, это Эрлинг Холанд из “Манчестер Сити”, который забивал в 23 матчах текущего сезона.