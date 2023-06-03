Кейн назвал клуб, за который хочет играть

Форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн предпочел бы перейти в "Реал" вместо "Манчестер Юнайтед".

Как известно, английский клуб не собирается продавать 29-летнего футболиста в летнее трансферное окно в один из клубов АПЛ.

Кейн является воспитанником "Тоттенхэма". В этом сезоне он записал на свой счет 32 гола и пять результативных передач в 49 матчах во всех турнирах.

Если стороны договорятся, то испанский клуб заплатит за игрока 100 миллионов евро.