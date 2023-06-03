Хавбек “Манчестер Юнайтед” Каземиро сравнил Премьер-лигу и Ла Лигу.

По словам бывшего футболиста “Реала”, в Англии игра более открытая, чем в Ла Лиге, и требуется частое переключение из защиты в нападение и наоборот.

“В Ла Лиге чаще используют технику тики-така. Тут важно умение адаптироваться и делать это быстро”, - сказал он.

Напомним, что бразилец сменил Испанию на Англию прошлым летом.

В первом сезоне АПЛ он провел 28 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.