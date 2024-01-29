Катар одерживает волевую победу над Палестиной и выходит в четвертьфинал

Хозяин Кубка Азии, сборная Катара, провела матч плей-офф против Палестины. Игра состоялась в понедельник, 29 января.

В первой половине катарцы больше и лучше держали мяч, но им не удавалось самого главного - забить. Палестина нашла свою возможность и, довольно неожиданно, открыла счет на 37-й минуте игры, стараниями Даббаг. Это спровоцировало Катар заиграть еще активнее в атаке. Хозяева поля восстановили паритет в счете, забив аже на шестой компенсированной минуте. Аль-Хайдос отметился очень важным голом для Катара.

После перерыва катарцы смогли выйти вперед. Акрам Афиф реализовал пенальти на 49-й минуте. В дальнейшем игра проходила довольно ровно. Катар начал играть осторожнее, с оглядкой на счет. Палестина не могла создать хорошего момента, чтобы сравнять счет. Хозяева турнира хорошо от оборонялись и гарантировали себе место в четвертьфинале.

Кубок Азии. 1/8 финала

Катар - Палестина - 2:1

Голы: 0:1 - 37 Даббаг, 1:1 - 45+6 Аль-Хайдос, 2:1 - 49 Афиф