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Карвахаль рассказал, как смогли обезопасить Холанда

Новости футбола Сегодня, 09:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Карвахаль рассказал, как смогли обезопасить Холанда Карвахаль рассказал, как смогли обезопасить Холанда

Защитник сборной Испании и "Реала" Даниэль Карвахаль поделился своими впечатлениями о квалификационном матче к Евро-2024, в котором испанская национальная команда одолела Норвегию со счетом 1:0.

"Мы приехали сюда с целью победить, и на самом деле провели полноценную игру. Норвегия почти не давала нам возможности создавать опасные моменты, но теперь мы счастливо возвращаемся домой с билетом на Евро.

Я хотел бы отметить, что наша оборона, начиная от Симона до Мораты, была очень компактной и не давала Холанде получить комфортный мяч. Хочу отдать должное центральным защитникам, потому что они проделали фантастическую работу", - сказал Карвахаль по словам, приведенным Goal.com.

Напомним, что матч между Норвегией и Испанией состоялся вчера, 15 октября.

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