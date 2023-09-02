EN EN NG NG
Главная Новости Карлос Вела сравнил Месси и Ибрагимовича

Карлос Вела сравнил Месси и Ибрагимовича

Новости футбола Сегодня, 14:25
Карлос Вела сравнил Месси и Ибрагимовича Карлос Вела сравнил Месси и Ибрагимовича

Игрок ФК "Лос-Анджелес" Карлос Велла сравнил Лионеля Месси и Златана Ибрагимовича, сообщает Goal.

В это воскресенье состоится матч между Интер Майами и футбольным клубом Лос-Анджелес. Игрок ЛА сравнил новичка Интера Лионеля Месси и Златана Ибрагимовича. По его словам, Лионель отдыхает, получает удовольствие играя в МЛС и успел выиграть трофей Кубок Лиги. Златан забил 52 гола в 56 матчах за ЛА Гелекси, однако он не смог получить ни одного титула со своей командой.

Вела отметил, что Ибрагимович действительно доминировал, но ничего не выиграл. Месси выиграл за более короткий срок. Хотя это разные игроки в разных ситуациях. Вела знает, что аргентинец не забил в матче с Нэшвиллом, но он остается опасным. Также он был удивлен, что Лео сыграл плохо в предыдущем матче. Месси остается лучшим игроком в мире, несмотря на то, где он играет. В воскресенье, 4 сентября, состоится матч между Интером и ФК "Лос-Анджелесом".

Напомним, что вокруг Месси в МЛС разгорелся скандал.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Интер Майами Лос-Анджелес Гэлакси МЛС США
Популярные новости
ПСЖ купил топ-форварда в последние часы трансферного окна Новости футбола Сегодня, 03:25 ПСЖ купил топ-форварда в последние часы трансферного окна
Дортмундцы снова допустили осечку. Боруссия - Хайденхайм 2:2: видео голов и обзор матча Новости футбола Сегодня, 02:45 Дортмундцы снова допустили осечку. Боруссия - Хайденхайм 2:2: видео голов и обзор матча
Последний день трансферного окна: ОНЛАЙН Новости футбола Сегодня, 02:24 Трансферы Фати, Фелиша, Гринвуда, Коло Муани. Последний день трансферного окна: как это было
Манчестер Сити завершил очередной громкий трансфер Футбол Вчера, 06:05 Манчестер Сити завершил очередной громкий трансфер
Легенда Ювентуса перебрался в Бундеслигу Новости футбола Вчера, 05:36 Легенда Ювентуса перебрался в Бундеслигу
Манчестер Юнайтед завершил трансфер турецкого голкипера Новости футбола Вчера, 04:28 Манчестер Юнайтед завершил трансфер турецкого голкипера
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:01 Бавария на последних минутах победила Боруссию Гладбах Новости футбола Сегодня, 14:42 Хет-трик 18-летнего Фергюсона помог Брайтону победить Ньюкасл Новости футбола Сегодня, 14:33 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты четвёртого тура Новости футбола Сегодня, 14:25 Карлос Вела сравнил Месси и Ибрагимовича Новости футбола Сегодня, 13:48 Холанн бьет очередной рекорд Новости футбола Сегодня, 12:46 Чемпионшип 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты пятого тура Новости футбола Сегодня, 12:27 Реал одерживает волевую победу в матче с Хетафе Новости футбола Сегодня, 12:09 Манчестер Сити громит Фулхэм, Челси неожиданно проигрывает Ноттингему Новости футбола Сегодня, 11:29 В МЛС вокруг Месси разразился скандал Новости футбола Сегодня, 09:52 Эвертон набрал первое очко в новом сезоне
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 03 сен 2023 Прогноз на матч Жирона - Лас-Пальмас 2 сентября 2023 года Футбол 03 сен 2023 Прогноз на матч Ливерпуль - Астон Вилла 3 сентября 2023 года Футбол 03 сен 2023 Прогноз на матч Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2 сентября 2023 года Футбол 03 сен 2023 Прогноз на матч Арсенал - Манчестер Юнайтед 3 сентября 2023 года Футбол 03 сен 2023 Прогноз на матч Унион Берлин - РБ Лейпциг 3 сентября 2023 года Футбол 03 сен 2023 Прогноз на матч Интер - Фиорентина 3 сентября 2023 года Футбол 03 сен 2023 Прогноз на матч Атлетико - Севилья 3 сентября 2023 года Футбол 03 сен 2023 Прогноз на матч Эмполи - Ювентус 3 сентября 2023 года Футбол 03 сен 2023 Прогноз на матч Лион - ПСЖ 3 сентября 2023 года Футбол 03 сен 2023 Прогноз на матч Осасуна - Барселона 3 сентября 2023 года