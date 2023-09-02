Карлос Вела сравнил Месси и Ибрагимовича

Игрок ФК "Лос-Анджелес" Карлос Велла сравнил Лионеля Месси и Златана Ибрагимовича, сообщает Goal.

В это воскресенье состоится матч между Интер Майами и футбольным клубом Лос-Анджелес. Игрок ЛА сравнил новичка Интера Лионеля Месси и Златана Ибрагимовича. По его словам, Лионель отдыхает, получает удовольствие играя в МЛС и успел выиграть трофей Кубок Лиги. Златан забил 52 гола в 56 матчах за ЛА Гелекси, однако он не смог получить ни одного титула со своей командой.

Вела отметил, что Ибрагимович действительно доминировал, но ничего не выиграл. Месси выиграл за более короткий срок. Хотя это разные игроки в разных ситуациях. Вела знает, что аргентинец не забил в матче с Нэшвиллом, но он остается опасным. Также он был удивлен, что Лео сыграл плохо в предыдущем матче. Месси остается лучшим игроком в мире, несмотря на то, где он играет. В воскресенье, 4 сентября, состоится матч между Интером и ФК "Лос-Анджелесом".

Напомним, что вокруг Месси в МЛС разгорелся скандал.