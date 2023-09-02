В МЛС вокруг Месси разразился скандал

Лионель Месси отказывается общаться с прессой после матчей МЛС, сообщает Атлетик.

Вокруг аргентинца разгорелся скандал в МЛС. Причина того, что Лионель отказывается общаться с прессой. На прошлой неделе после матча с Нью-Йорком Ред Буллз Месси не пообщался с журналистами. Это вызвало недовольство у некоторых представителей СМИ.

В МЛС есть определенная медиа политика. Команды должны пускать прессу в раздевалки, где журналисты могут пообщаться с желаемым игроком. Кроме того, проводятся отдельные пресс-конференции тренеров и игроков обеих команд. Лига должна была вмешаться в эту ситуацию и дать свое объяснение. В МЛС заявили, что возникло определенное недоразумение между Месси и журналистами. По договоренности между лигой и аргентинцем последний имеет право самостоятельно выбирать когда общаться с прессой.

Напомним, что Лионель Месси перебрался в Интер Майами из ПСЖ летом 2023 года. Он уже успел помочь команде завоевать первый титул в истории клуба, победив в Кубке лиг. Также Месси успел отличиться голом в МЛС. Он забил гол в ворота Ред Буллз, выйдя на замену во втором тайме.