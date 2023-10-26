Канте ассистировал на Бензема. Аль-Иттихад сыграл вничью с Аль-Хаземом в матче с 4 голами
Новости футбола Вчера, 16:03
Канте ассистировал на Бензема. Аль-Иттихад сыграл вничью с Аль-Хаземом в матче с 4 голами
26 октября состоялись 3 матча 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
В центральном поединке дня Аль-Иттихад сыграл вничью с Аль-Хаземом 2:2.
Счет в этой игре на 26-й минуте открыл Карим Бензема. Ассист на форвард отдал его соотечественник Нголо Канте.
На 81-й Аль-Иттихад забил 2-й мяч и вышел вперед, однако не сумел довести поединок до победы - на 86-й Фаиз Селемани сделал счет 2:2.
Сейчас Аль-Иттихад занимает 5-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии. У команды 21 очко после 11 туров.
Чемпионат Саудовской Аравии. 11-й тур. 26 октября
Аль-Иттихад - Аль-Хазем - 2:2
Голы: Бензема, 26, Кадеш, 81 - Аль-Тхани, 64, Селемани, 86
Другие результаты дня:
- Аль-Халидж - Аль-Таавун - 1:1
- Дамак - Аль-Охдуд - 2:0
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