Камерун перестрелял Гамбию и занял второе место в группе С. Гвинея стала третьей

Состоялись заключительные матчи группы “С” на Кубке африканских наций.

23 января встречались сборные Гамбии и Камеруна, а также команды Гвинеи и Сенегала, который еще раньше обеспечил себе путевку в плей-офф.

Гамбия - Камерун - 2:3

Команды провели нескучный первый тайм, имея неплохие возможности открывать счет. Но на высоком уровне играли голкиперы обеих сборных, благодаря мастерству которых команды ушли на перерыв без забитых голов.

Во второй половине игры команды смогли трансформировать моменты в голы. Вперед сборную Камеруна вывел Карл Токо Экамби. Гвинейцы ответили точным ударом от Абли Джаллоу спустя 15 минут. Казалось, что последнее слово останется за номинальными хозяевами, когда Эбрима Колли вывел гамбийцев вперед второй раз в конце матча.

Но через несколько минут Джеймс Гомес срезал мяч в ворота своей команды и все началось сначала. В компенсированное время Камерун забил еще раз и таки отпраздновал победу в этом сумасшедшем матче.

С четырьмя очками камерунская сборная стала второй. Гамбия так и не набрала ни одного очка и замкнула квартет.

Гвинея - Сенегал - 0:2

Сенегал выиграл предыдущие два матча группового этапа и досрочно вышел в плей-офф, поэтому подходил к матчу без груза ответственности за результат. Зрители увидели в этом матче два гола. Вперед Львов Теранги вывел защитник Маккаби Хайфа Абдулайе Сек, поразивший ворота соперников на 61-й минуте. А закрепил успех действующих чемпионов Африки Илиман Ндиайе.

Сенегал набрал максимум очков по итогам группового турнира. Гвинея заняла третье место с четырьмя баллами в активе.