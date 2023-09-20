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Из-за забастовки судей остановили чемпионат Кипра

Новости футбола Сегодня, 05:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Из-за забастовки судей остановили чемпионат Кипра Из-за забастовки судей остановили чемпионат Кипра

Арбитры чемпионата Кипра объявили о бессрочной забастовке. Это случилось после поджога автомобиля, принадлежащего матери одного из них.

По информации газеты Parikiak, в связи с забастовкой Футбольная ассоциация Кипра приостановила игры высшего дивизиона в стране.

В организации полностью поддержали арбитров, которые требуют усилить меры безопасности для себя и своих семей.

Сам инцидент произошел 18 сентября утром, когда неизвестные подожгли автомобиль матери арбитра Менелаоса Антонио. Полиция уже начала расследовать инцидент.

Антониу был судьей на матче между "Арисом" и "Пафосом" (1:1). Следующий матч турнира между "Саламиной" и "Этникосой" отложили на неопределенный срок из-за забастовки судей, вызванной "повторными злонамеренными действиями" в отношении них, по сообщению местной футбольной ассоциации (CFA).

В заявлении CFA уже предупредили, что судьи не вернутся к работе "до дальнейшего уведомления".

Надо отметить, что этот инцидент стал последним в серии нападений. В июне неизвестные подорвали здание Ассоциации судей Кипра, а в 2020 году подрыв машины судьи уже привел к приостановке футбола на неделю.

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