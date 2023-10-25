Известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что Лионель Месси выиграет Золотой мяч 2023

Один из самых известных инсайдером Фабрицио Романо во 2-й раз заявил, что звездный аргентинский форвард американского клуба Интер Майами Лионель Месси получит Золотой мяч 2023.

«Лео Месси, как ожидается, выиграет Золотой мяч 2023 года. Все признаки еще должны будут подтвердиться, но Месси снова станет окончательным победителем.

Официальное решение будет обнародовано в понедельник вечером в Париже. Это будет исторический восьмой Золотой мяч для Месси», – сообщил Романо в своем Twitter.

Впервые о том, что Лео выиграет самую престижную индивидуальную награду в 2023 году, Романо написал 17 октября.

Церемония вручения награды от France Football состоится 30 октября в Париже.

Лионель Месси в своей карьере выигрывал «Золотой мяч» 7 раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021). У Месси самое большое количество ЗМ среди всех игроков в истории.

В прошлом сезоне Лионель сыграл 41 матч на клубном уровне, забив 21 гол и отдав 20 ассистов. Месси выиграл ЧМ-2022 вместе со сборной Аргентины и стал лучшим игроком мундиаля, забив 7 голов и отдав 3 ассиста в 7 матчах турнира.