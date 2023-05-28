Известны две команды, которые уже вышли в Ла Лигу

По итогам 42-го тура испанской Сегунды стали известны две команды, которые вышли в Ла Лигу.

Повышения в классе добились “Гранада” и “Лас-Пальмас”.

“Гранада” стала чемпионом, набрав 75 баллов и опередив “Лас-Пальмас” всего на три очка.

“Леванте” сравнялся по очкам с “Лас-Пальмас”, но оставил позади соперника по дополнительным показателям.

В плей-офф за повышение в классе сыграют “Леванте”, “Алавес”, “Эйбар” и “Альбасете”.