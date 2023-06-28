Израиль вышел в четвертьфинал молодежного чемпионата Европы
Новости футбола Сегодня, 14:41
Фото: инстаграм сборной Израиля/Автор неизвестен
В матче 3-го тура группового турнира молодежного чемпионата Европы (U21) сборная Израиля обыграла сборную Чехии со счетом 1:0.
Единственный гол в конце матча забил Омри Гандельман.
Израиль, набрав четыре очка, занял второе место в группе С и вышел в четвертьфинал. Чехия с тремя очками финишировала на третьем месте и завершила выступления на турнире.
Израиль U21 – Чехия U21 - 1:0 (0:0)
Гол: Гандельман, 82 - 1:0
Израиль U21: Перец, Джабер (Хаяй, 77), Коэн, Лемкин, Ревиво, Глух, Карцев (Хофмайстер, 76), Гандельман, Азулай (Билу, 65), Тургеман (Бар, 89), Маркович (Халайли, 65).
Чехия U21: Ярош, Габриэл, Гранач, Витик (Влчек, 11), Фукала (Сейк, 84), Карабец (Данек, 46), Пех (Валента, 69), Жамбурек, Калоч, Кушей (Шулц, 46), Фила.
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