Израиль вышел в четвертьфинал молодежного чемпионата Европы

В матче 3-го тура группового турнира молодежного чемпионата Европы (U21) сборная Израиля обыграла сборную Чехии со счетом 1:0.

Единственный гол в конце матча забил Омри Гандельман.

Израиль, набрав четыре очка, занял второе место в группе С и вышел в четвертьфинал. Чехия с тремя очками финишировала на третьем месте и завершила выступления на турнире.

Израиль U21 – Чехия U21 - 1:0 (0:0)

Гол: Гандельман, 82 - 1:0

Израиль U21: Перец, Джабер (Хаяй, 77), Коэн, Лемкин, Ревиво, Глух, Карцев (Хофмайстер, 76), Гандельман, Азулай (Билу, 65), Тургеман (Бар, 89), Маркович (Халайли, 65).

Чехия U21: Ярош, Габриэл, Гранач, Витик (Влчек, 11), Фукала (Сейк, 84), Карабец (Данек, 46), Пех (Валента, 69), Жамбурек, Калоч, Кушей (Шулц, 46), Фила.