Израиль в состоянии войны. Все спортивные мероприятия отменены

Вчера утром Израиль был атакован террористической организацией ХАМАС. Со стороны Газы по городам Израиля было запущенно несколько тысяч ракет, а сами боевики прорвались на территорию страны и оккупировали некоторые населенные пункты атаковав страну с земли, моря и воздуха.

По официальным данным количество погибших в Израиле превышает 300 человек, пораненных более 1600.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль находится в состоянии войны.

В связи с этими событиями Министерство Культуры и Спорта Израиля объявило об отмене в стране всех спортивных мероприятий. Вчера и сегодня должны были состояться семь матчей израильской Премьер-лиги.

Под вопросом пока остаются международные матчи. Сборная Израиля 12 октября должна была принять на своем поле Швейцарию в рамках отбора к Евро 2024, а на 26 октября запланирован матч Лиги конференций в Тель-Авиве между Маккаби и луганской Зарей из Украины.

Будут ли матчи перенесены или сыграны на нейтральном поле пока не ясно. Примечательно, что клуб Заря также играет свои домашние матчи не в своей стране, так как уже более полутора лет международные спортивные мероприятия в Украине не проводятся из-за вторжения Российской Федерации на территорию суверенного государства.