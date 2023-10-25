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C клуба АПЛ могут снять 12 очков за нарушение правил финансового фейр-плей

Новости футбола 25 окт 2023, 13:16
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
C клуба АПЛ могут снять 12 очков за нарушение правил финансового фейр-плей C клуба АПЛ могут снять 12 очков за нарушение правил финансового фейр-плей

C клуба АПЛ Эвертона могут снять 12 очков за нарушение правил в отношении прибыли клуба, сообщает The Telegraph.

Стало известно, что клуб обвиняют в превышении уровня убытков в течение последних трех сезонов. "Эвертон" имел 304 миллиона фунтов стерлингов убытков, а по правилам АПЛ разрешено иметь не более 105 миллионов за такой период. В настоящее время над этим вопросом работает независимая комиссия, решение планируют принять до конца года.

АПЛ рекомендовала применить максимальное наказание - снять с "Эвертона" 12 очков. Кроме того, клубу грозит трансферный запрет.

"Эвертон" подчеркнул, что соблюдает правила и настаивает на том, что решительно будет защищать свою позицию, утверждая, что исключения, в том числе связанные с кризисом, вызванным коронавирусом, освободят их от каких-либо нарушений.

В текущем сезоне АПЛ "Эвертон" провел девять матчей, в которых потерпел шесть поражений, сыграл вничью один раз и одержал две победы. Таким образом, "Эвертон" имеет семь очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.

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