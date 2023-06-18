Италия в результативном матче выиграла матч за 3 место Лиги наций

В матче за 3-е место Лиги наций УЕФА сборная Италии обыграла сборную Нидерландов со счетом 3:2.

Победу итальянской национальной команде принесли голы Федерико Димарко, Давиде Фраттези и Федерико Кьезы. У голландцев голы забили Стивен Бергвейн и Джорджиньо Вейналдум.

Нидерланды – Италия - 2:3 (0:2)

Голы: Димарко, 6 - 0:1, Фраттези, 20 - 0:2, Бергвейн, 68 - 1:2, Кьеза, 72 - 1:3, Вейналдум, 89 - 2:3

Нидерланды: Бейло, Думфрис, ван Дейк, Гертрюйда (Вейналдум, 46), Аке, де Йонг, Ланг (Вегорст, 46), Виффер (Верман, 76), Симонс (Копмейнерс, 63), Гакпо, Мален (Бергвейн, 46).

Италия: Доннарумма, Толои, Ачерби, Буонджорно, Димарко (Спинаццола, 74), Верратти (Барелла, 85), Кристанте, Фраттези, Распадори (Кьеза, 63), Ретеги (Пеллегрини, 85), Ньонто (Дзаньоло, 64).