Италия побеждает Мальту, Венгрия сильнее Сербии и другие результаты игрового дня

Вчера стали известны имена первых трех команд, которым удалось досрочно оформить путевки в финальную часть Чемпионата Европы. По итогам сегодняшнего игрового дня, ни одна из сборных не смогла присоединиться к этой компании.

Итальянская сборная добилась уверенной победой над командой Мальты. Дело было сделано еще в первом тайме, который закончился с комфортным для подопечных Спаллетти счетом. Точными ударами отметились Бонавентура и Берарди, а в середине второй половины встречи нападающий Сассуоло оформил дубль. А перед самым финальным свистком голом отметился Фраттези.

В заключительном поединке игрового дня в группе G, интересный матч выдали сборные Венгрии и Сербии. Поединок в Будапеште закончился победой хозяев. На голы Варги и Шаллаи сербы ответили точным ударом Павловича.

А в еще одном поединке Дания не оставила шансов сборной Казахстана. Дубль на счету Роберта Скова, а еще один гол забил Йонас Винд. Казахи ответили голом Вороговского в середине второго тайма. На большее подопечных Адиева не хватило.

Квалификация на Евро-2024. Седьмой тур. Группа С

Италия — Мальта — 4:0

Голы: 1:0 — Бонавентура 23, 2:0 — Берарди 45+1, 3:0 — Берарди 64, 4:0 — Фраттези 90+4.

Квалификация на Евро-2024. Седьмой тур. Группа G

Венгрия — Сербия — 2:1

Голы: 1:0 — Варга 20, 1:1 — Павлович 33, 2:1 — Шаллаи 34.

Квалификация на Евро-2024. Седьмой тур. Группа Н

Дания — Казахстан — 3:1

Голы: 1:0 — Винд 36, 2:0 — Сков 45+2, 3:0 — Сков 48, 3:1 — Вороговский 58.

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