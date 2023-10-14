EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Италия побеждает Мальту, Венгрия сильнее Сербии и другие результаты игрового дня

Италия побеждает Мальту, Венгрия сильнее Сербии и другие результаты игрового дня

Новости футбола Сегодня, 16:51
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Италия побеждает Мальту, Венгрия сильнее Сербии и другие результаты игрового дня Фото: twitter.com/azzurri/ Автор неизвестен

Вчера стали известны имена первых трех команд, которым удалось досрочно оформить путевки в финальную часть Чемпионата Европы. По итогам сегодняшнего игрового дня, ни одна из сборных не смогла присоединиться к этой компании.

Итальянская сборная добилась уверенной победой над командой Мальты. Дело было сделано еще в первом тайме, который закончился с комфортным для подопечных Спаллетти счетом. Точными ударами отметились Бонавентура и Берарди, а в середине второй половины встречи нападающий Сассуоло оформил дубль. А перед самым финальным свистком голом отметился Фраттези.

В заключительном поединке игрового дня в группе G, интересный матч выдали сборные Венгрии и Сербии. Поединок в Будапеште закончился победой хозяев. На голы Варги и Шаллаи сербы ответили точным ударом Павловича.

А в еще одном поединке Дания не оставила шансов сборной Казахстана. Дубль на счету Роберта Скова, а еще один гол забил Йонас Винд. Казахи ответили голом Вороговского в середине второго тайма. На большее подопечных Адиева не хватило.

Квалификация на Евро-2024. Седьмой тур. Группа С

Италия — Мальта — 4:0

Голы: 1:0 — Бонавентура 23, 2:0 — Берарди 45+1, 3:0 — Берарди 64, 4:0 — Фраттези 90+4.

Квалификация на Евро-2024. Седьмой тур. Группа G

Венгрия — Сербия — 2:1

Голы: 1:0 — Варга 20, 1:1 — Павлович 33, 2:1 — Шаллаи 34.

Квалификация на Евро-2024. Седьмой тур. Группа Н

Дания — Казахстан — 3:1

Голы: 1:0 — Винд 36, 2:0 — Сков 45+2, 3:0 — Сков 48, 3:1 — Вороговский 58.

Standings provided by Sofascore
Standings provided by Sofascore
Standings provided by Sofascore
Связанные команды и лиги
Италия Мальта Венгрия Сербия Дания Казахстан Чемпионат Европы
Популярные новости
9.00 баллов у Мбаппе! Оценки игроков за матч квалификации Евро Нидерланды – Франция Новости футбола Вчера, 17:54 9.00 баллов у Мбаппе! Оценки игроков за матч квалификации Евро Нидерланды – Франция
Отбор на Евро-2024. Португалия победила Словакию, Босния разобралась с Лихтенштейном Новости футбола Вчера, 16:49 Отбор на Евро-2024. Португалия победила Словакию, Босния разобралась с Лихтенштейном
Евро-2024. Дубль и шедевр Мбаппе. Франция обыграла Нидерланды, набрав 18 из 18 очков Новости футбола Вчера, 16:43 Евро-2024. Дубль и шедевр Мбаппе. Франция обыграла Нидерланды, набрав 18 из 18 очков
Роналду отметился дублем в юбилейном матче за сборную Португалии Новости футбола Вчера, 15:56 Роналду отметился дублем в юбилейном матче за сборную Португалии
Бавария начнет переговоры о продлении контракта со своим вингером Новости футбола Вчера, 14:40 Бавария начнет переговоры о продлении контракта со своим вингером
Серия А объявила лучшего игрока сентября Новости футбола Вчера, 14:06 Серия А объявила лучшего игрока сентября
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:06 Отбор на Евро 2024: таблица, расписание и результаты 7 тура Новости футбола Сегодня, 16:51 Италия побеждает Мальту, Венгрия сильнее Сербии и другие результаты игрового дня Новости футбола Сегодня, 16:39 Ливерпуль и Бавария следят за полузащитником из немецкой Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 16:00 Футболисты Баварии недовольны стилем общения Тухеля с командой Новости футбола Сегодня, 15:30 Амрабат рассказал о переходе в Манчестер Юнайтед Новости футбола Сегодня, 15:00 Марсьяль отклонил щедрое предложение из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 14:30 Беллингем, Вирц и другие в списке претендентов на премию Golden Boy Новости футбола Сегодня, 14:01 Отбор на Евро-2024. Словения победила финнов, а Литва в гостях одолела Болгарию Новости футбола Сегодня, 13:30 Сборная Коста-Рики оригинальным образом ищет главного тренера Новости футбола Сегодня, 12:53 Роналду заработает за этот сезон 260 миллинов долларов
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Мексика — Гана 15 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Реал Солт-Лейк 15 октября 2023 года Футбол 15 окт 2023 Прогноз на матч Нагоя — Ависпа Фукуока 15 октября 2023 года Футбол 15 окт 2023 Прогноз на матч Урава Редс — Йокогама Маринос 15 октября 2023 года Футбол 15 окт 2023 Прогноз на матч Грузия — Кипр 15 октября 2023 года Футбол 15 окт 2023 Прогноз на матч Швейцария — Беларусь 15 октября 2023 года Футбол 15 окт 2023 Прогноз на матч Чехия — Фарерские острова 15 октября 2023 года Футбол 15 окт 2023 Прогноз на матч Норвегия — Испания 15 октября 2023 года Футбол 15 окт 2023 Прогноз на матч Уэльс — Хорватия 15 октября 2023 года Футбол 15 окт 2023 Прогноз на матч Румыния — Андорра 15 октября 2023 года