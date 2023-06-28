Италия чудом не вылетела с молодежного чемпионата Европы

В матче 3-го тура группового турнира молодежного чемпионата Европы сборная Италии проиграла сборной Норвегии со счетом 0:1.

Единственный гол в середине второго тайма забил Эрик Бутхейм.

Италия, набрав три очка, заняла второе место в группе D, и вышла в четвертьфинал. Норвегия с 3 очками заняла третье место, уступив итальянцам по разнице мячей, и завершила выступления на турнире.

Италия U21 – Норвегия U21 - 0:1 (0:0)

Гол: Бутхейм, 65 - 0:1

Италия U21: Карнезекки, Белланова (Камбьязо, 71), Околи, Ловато, Скальвини (Канчельери, 76), Паризи, Тонали, Риччи, Ровелла (Миретти, 71), Пеллегри (Коломбо, 62), Ньонто (Камбьяги, 62).

Норвегия U21: Классон, Себулонсен, Хеггхейм, Daland, Wolfe (Каманси, 81), Хове, Эвьен (Нуса, 58), Китолано (Zafeiris, 81), Сейде (Сахрауи, 70), Бутхейм, Джатта (Бобб, 58).