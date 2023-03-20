Источник: скандальный футболист Селезнев завершил карьеру

Скандально известный украинский футболист Евгений Селезнев завершил карьеру, сообщает YouTube-канал “ТаТоТаке”.

По сведениям источника, Селезнев планирует 5-6 июня провести прощальный матч с участием звезд украинского футбола и своих друзей.

37-летний Селезнев занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины. Он забил 117 голов. За свою карьеру форвард выступал за “Шахтер”, киевский “Арсенал”, “Днепр”, “Колос”, “Минай”, турецкие “Карабюкспор”, “Акхисар” и “Бурсаспор” и испанскую “Малагу”.

Селезнев также известен выступлением за клуб из страны-террориста. Кроме того, он регулярно конфликтовал с болельщиками и журналистами.

Не пропустите: ПСЖ определился с будущим главного тренера.