Главная Новости ПСЖ определился с будущим главного тренера

ПСЖ определился с будущим главного тренера

Новости футбола Сегодня, 13:55
Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье

“Пари Сен-Жермен” пока не планирует увольнять Кристофа Гальтье с поста главного тренера, сообщает L'Еquipe.

По сведениям источника, специалист, скорее всего, доработает до конца сезона, но летом он, возможно, будет отправлен в отставку.

Напомним, что ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Франции. В чемпионате Франции парижане пока лидируют с 7-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

Не пропустите: ПСЖ может отказаться от продления Месси.

Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
ПСЖ Лига 1 Франция
Популярные новости
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 04:00 Крупная победа "Арсенала", потери "Челси" и "Тоттенхэма": результаты 28-го тура АПЛ
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 18:04 "Барселона" вырвала победу над "Реалом" в Ла Лиге
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:15 ПСЖ неожиданно проиграл в домашнем матче Лиги 1
Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 15:30 "Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Кубка Англии
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 11:55 "Арсенал" одержал крупную победу в лондонском дерби
Фото: сайт "Аякса"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 11:30 "Аякс" проиграл лидеру чемпионата Нидерландов
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:15 Руководство "Динамо" приняло неожиданное решение по игрокам после поражения от "Зари" Новости футбола Сегодня, 13:55 ПСЖ определился с будущим главного тренера Новости футбола Сегодня, 13:42 Пике рассказал, не жалеет ли он о завершении карьеры Новости футбола Сегодня, 13:30 Англия понесла серьезнейшие потери перед матчами с Италией и Украиной Новости футбола Сегодня, 13:16 "Тоттенхэм" определился с условием продажи Кейна Новости футбола Сегодня, 11:30 Салах хочет покинуть "Ливерпуль" и определился с приоритетным вариантом Новости футбола Сегодня, 10:50 Игроки "Тоттенхэма" ждут ухода Конте Новости футбола Сегодня, 10:10 Френки де Йонг высказался о возможном переходе в "Манчестер Юнайтед" Новости футбола Сегодня, 09:30 Вице-капитан "Барселоны" высказался о возможном возвращении Месси Новости футбола Сегодня, 08:50 ПСЖ может отказаться от продления Месси
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Мирандес - Эйбар 20 марта 2023 года Футбол 21 мар 2023 Прогноз на матч Аккрингтон - Плимут 21 марта 2023 года Футбол 21 мар 2023 Прогноз на матч Барнсли - Шеффилд Уэнсдей 21 марта 2023 года Футбол 23 мар 2023 Прогноз на матч Италия - Англия 23 марта 2023 года Футбол 23 мар 2023 Прогноз на матч Дания - Финляндия 23 марта 2023 года