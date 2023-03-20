ПСЖ определился с будущим главного тренера

“Пари Сен-Жермен” пока не планирует увольнять Кристофа Гальтье с поста главного тренера, сообщает L'Еquipe.

По сведениям источника, специалист, скорее всего, доработает до конца сезона, но летом он, возможно, будет отправлен в отставку.

Напомним, что ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Франции. В чемпионате Франции парижане пока лидируют с 7-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

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