ПСЖ определился с будущим главного тренера
Новости футбола Сегодня, 13:55
Кристоф Гальтье
“Пари Сен-Жермен” пока не планирует увольнять Кристофа Гальтье с поста главного тренера, сообщает L'Еquipe.
По сведениям источника, специалист, скорее всего, доработает до конца сезона, но летом он, возможно, будет отправлен в отставку.
Напомним, что ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Франции. В чемпионате Франции парижане пока лидируют с 7-очковым отрывом от ближайшего преследователя.
Не пропустите: ПСЖ может отказаться от продления Месси.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 04:00 Крупная победа "Арсенала", потери "Челси" и "Тоттенхэма": результаты 28-го тура АПЛ
Новости футбола Вчера, 18:04 "Барселона" вырвала победу над "Реалом" в Ла Лиге
Новости футбола Вчера, 16:15 ПСЖ неожиданно проиграл в домашнем матче Лиги 1
Новости футбола Вчера, 15:30 "Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Кубка Англии
Новости футбола Вчера, 11:55 "Арсенал" одержал крупную победу в лондонском дерби
Новости футбола Вчера, 11:30 "Аякс" проиграл лидеру чемпионата Нидерландов
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:15 Руководство "Динамо" приняло неожиданное решение по игрокам после поражения от "Зари" Новости футбола Сегодня, 13:55 ПСЖ определился с будущим главного тренера Новости футбола Сегодня, 13:42 Пике рассказал, не жалеет ли он о завершении карьеры Новости футбола Сегодня, 13:30 Англия понесла серьезнейшие потери перед матчами с Италией и Украиной Новости футбола Сегодня, 13:16 "Тоттенхэм" определился с условием продажи Кейна Новости футбола Сегодня, 11:30 Салах хочет покинуть "Ливерпуль" и определился с приоритетным вариантом Новости футбола Сегодня, 10:50 Игроки "Тоттенхэма" ждут ухода Конте Новости футбола Сегодня, 10:10 Френки де Йонг высказался о возможном переходе в "Манчестер Юнайтед" Новости футбола Сегодня, 09:30 Вице-капитан "Барселоны" высказался о возможном возвращении Месси Новости футбола Сегодня, 08:50 ПСЖ может отказаться от продления Месси
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Мирандес - Эйбар 20 марта 2023 года Футбол 21 мар 2023 Прогноз на матч Аккрингтон - Плимут 21 марта 2023 года Футбол 21 мар 2023 Прогноз на матч Барнсли - Шеффилд Уэнсдей 21 марта 2023 года Футбол 23 мар 2023 Прогноз на матч Италия - Англия 23 марта 2023 года Футбол 23 мар 2023 Прогноз на матч Дания - Финляндия 23 марта 2023 года