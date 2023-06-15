Испания вырвала победу над Италией в полуфинале Лиги наций

В матче ½ финала Лиги наций УЕФА сборная Испании обыграла сборную Италии со счетом 2:1 и вышла в финал.

Победу испанской национальной команде принесли голы Йереми Пино и Хоселу. У итальянцев гол забил Чиро Иммобиле.

В финале Испания сыграет с Хорватией.

Испания – Италия - 2:1 (1:1)

Голы: Пино, 3 - 1:0, Иммобиле, 11 (с пенальти) - 1:1, Хоселу, 88 - 2:1

Испания: Унаи Симон, Навас, Лапорт, Ле Норман, Альба, Мерино (Фабиан Руис, 74), Родри, Пино (Фати, 74), Гави (Каналес, 68), Родриго (Асенсио, 46), Мората (Хоселу, 84).

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи (Дармиан, 46), Толои, Ачерби, Спинаццола (Димарко, 46), Жоржиньо (Кристанте, 61), Барелла, Фраттези (Верратти, 76), Дзаньоло, Иммобиле (Кьеза, 60).