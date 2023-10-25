Испания определилась со стадионами, которые будут принимать Чемпионат Мира-2030
Испания выбрала десять стадионов, на которых будут проводиться матчи Чемпионата Мира в 2030 году, сообщает Mundo Deportivo.
Список стадионов, практически утвержденных:
- Сантьяго Бернабеу (Мадрид)
- Камп Ноу (Барселона)
- Метрополитано (Мадрид)
- RCDE Стедиум (рядом с Барселоной)
- Ла Картуха (Севилья)
- Сан-Мамес (Бильбао)
- Риасор (Ла-Корунья)
- Ла Росаледа (Малага)
- Ла Ромареда (Сарагоса)
- Месталья (Валенсия)
Кроме того, Испания также хочет получить право на одиннадцатый стадион. Среди кандидатов - Виго, Сан-Себастьян, Мурсия, Хихон и Гран-Канария. Эти места не были включены среди основных, так как Гран-Канария находится на острове, Виго уступил другому галисийскому городу Ла-Корунья, а Сан-Себастьян уступил Бильбао.
Также стало известно, что Валенсии и Сарагосе предоставлено право на проведение матчей только при условии вмешательства клубов в улучшение инфраструктуры.
Кроме того, Чемпионат Мира 2030 также будет проводиться на четырех стадионах Марокко и трех аренах Португалии. Финал турнира состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.