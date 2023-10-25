Испания определилась со стадионами, которые будут принимать Чемпионат Мира-2030

Испания выбрала десять стадионов, на которых будут проводиться матчи Чемпионата Мира в 2030 году, сообщает Mundo Deportivo.

Список стадионов, практически утвержденных:

Сантьяго Бернабеу (Мадрид)

Камп Ноу (Барселона)

Метрополитано (Мадрид)

RCDE Стедиум (рядом с Барселоной)

Ла Картуха (Севилья)

Сан-Мамес (Бильбао)

Риасор (Ла-Корунья)

Ла Росаледа (Малага)

Ла Ромареда (Сарагоса)

Месталья (Валенсия)

Кроме того, Испания также хочет получить право на одиннадцатый стадион. Среди кандидатов - Виго, Сан-Себастьян, Мурсия, Хихон и Гран-Канария. Эти места не были включены среди основных, так как Гран-Канария находится на острове, Виго уступил другому галисийскому городу Ла-Корунья, а Сан-Себастьян уступил Бильбао.

Также стало известно, что Валенсии и Сарагосе предоставлено право на проведение матчей только при условии вмешательства клубов в улучшение инфраструктуры.

Кроме того, Чемпионат Мира 2030 также будет проводиться на четырех стадионах Марокко и трех аренах Португалии. Финал турнира состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.