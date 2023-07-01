Испания одержала тяжелейшую победу в 1/4 финала молодежного чемпионата Европы

В матче ¼ финала молодежного чемпионата Европы сборная Испании в дополнительное время обыграла сборную Швейцарии со счетом 2:1 и вышла в полуфинал.

В середине второго тайма счет открыл Серхио Гомес, но в концовке матча счет сравнял Зеки Амдуни. Победу испанцам принес гол Хуана Миранды.

В ½ финала Испания сыграет с победителем матча Украина - Франция.

Испания U21 – Швейцария U21 - 2:1 (0:0, 1:1)

Голы: Гомес, 68 - 1:0, Амдуни, 90 - 1:1, Миранда, 103 - 2:1

Испания: Тенас, Виктор Гомес (Вейга, 100), Пачеко, Паредес, Миранда, Серхио Гомес (Хила, 120), Антонио Бланко (Мартинес, 100), Алекс Баэна (Бернабе, 78), Сансет (Орос, 78), Родри (Барренечеа, 87), Абель Руис.

Швейцария: Саипи, Блум (Омерагич, 104), Стергиу, Аменда, Вуйо, Имери (Ди Джусто, 85), Ридер (Зом, 58), Ясари (Барес, 73), Малес (Стоилкович, 73), Ндойе (Фонмос, 85), Амдуни.