Валенсия – Алавес прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2 Коэф.: 1.89 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

В рамках 34 тура Ла Лиги, свою встречу проведут Валенсия – Алавес. Прогноз на матч этих соперников составлен экспертами Dailysports.

Валенсия

«Летучие мыши» в этом сезоне претендуют на еврокубки, что уже можно считать прогрессом. Команда идет восьмой в чемпионате, отставание от топ-7 составляет два очка. В последнем туре Валенсия уступила в гостях Барселоне 2:4, все сломало удаление вратаря Мамардашвили в конце первого тайма, на тот момент подопечные Барахи вели 2:1, но в меньшинстве устоять не смогли.

Упомянутое поражение стало для Валенсии вторым подряд, но впереди еще пять игр, именно за это время станет ясно, попадет ли команда в еврокубки.

Алавес

Неплохо в этом сезоне выглядит Алавес, команда сумела избежать борьбы за выживание, а это тоже дорогого стоит, отрыв от зоны вылета составляет целых 12 очков. В последнем туре клуб уверенно обыграл на своем поле Сельту со счетом 3:0, данная победа стала второй подряд.

Алавес надежно играет в обороне, но при этом не может похвастаться большими успехами в атаке, исходя из этого, матчи с участием команды редко получаются результативными.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Алавес в очной встрече сумел одержать домашнюю победу со счетом 1:0, благодаря автоголу в дебюте встречи.

У Валенсии на своем поле 8 побед, 5 ничьих и три поражения.

Алавес слабо играет в гостях, всего две победы, 9 поражений и 5 ничьих.

Валенсия – Алавес Прогноз

Хозяева в этой встрече небольшие фавориты, они более мотивированы и играют на своем поле. Такой Алавес не так просто обыграть, поэтому Валенсия может столкнуться с трудностями при вскрытии обороны соперника. Мы не ждем голевой феерии, поэтому ставим на тотал меньше 2 голов.

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