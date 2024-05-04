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Валенсия – Алавес прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Валенсия - Алавес прогноз Фото: https://www.valenciacf.com/ Автор неизвестен
Валенсия Валенсия
Ла Лига Испания 05 мая 2024, 12:30 Валенсия - Алавес
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Испания, Valencia, Месталья
Алавес Алавес
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2
Коэф.: 1.89
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В рамках 34 тура Ла Лиги, свою встречу проведут Валенсия – Алавес. Прогноз на матч этих соперников составлен экспертами Dailysports.

Валенсия

«Летучие мыши» в этом сезоне претендуют на еврокубки, что уже можно считать прогрессом. Команда идет восьмой в чемпионате, отставание от топ-7 составляет два очка. В последнем туре Валенсия уступила в гостях Барселоне 2:4, все сломало удаление вратаря Мамардашвили в конце первого тайма, на тот момент подопечные Барахи вели 2:1, но в меньшинстве устоять не смогли.

Упомянутое поражение стало для Валенсии вторым подряд, но впереди еще пять игр, именно за это время станет ясно, попадет ли команда в еврокубки.

Алавес

Неплохо в этом сезоне выглядит Алавес, команда сумела избежать борьбы за выживание, а это тоже дорогого стоит, отрыв от зоны вылета составляет целых 12 очков. В последнем туре клуб уверенно обыграл на своем поле Сельту со счетом 3:0, данная победа стала второй подряд.

Алавес надежно играет в обороне, но при этом не может похвастаться большими успехами в атаке, исходя из этого, матчи с участием команды редко получаются результативными.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Алавес в очной встрече сумел одержать домашнюю победу со счетом 1:0, благодаря автоголу в дебюте встречи.
  • У Валенсии на своем поле 8 побед, 5 ничьих и три поражения.
  • Алавес слабо играет в гостях, всего две победы, 9 поражений и 5 ничьих.

Валенсия – Алавес Прогноз

Хозяева в этой встрече небольшие фавориты, они более мотивированы и играют на своем поле. Такой Алавес не так просто обыграть, поэтому Валенсия может столкнуться с трудностями при вскрытии обороны соперника. Мы не ждем голевой феерии, поэтому ставим на тотал меньше 2 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2
Коэф.: 1.89
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