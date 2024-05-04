Феликс Оже Альяссим - Андрей Рублев прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(-2,5) Коэф.: 1.607 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

5 мая состоится финал теннисного турнира в Мадриде среди мужчин, за титул сразятся Феликс Оже Альяссим - Андрей Рублев. Прогноз на упомянутую битву подготовили эксперты Dailysports.

Феликс Оже Альяссим

Канадский теннисист проводит не самый яркий сезон, хотя в Мадриде ему сильно везет, в полуфинале Лехечка снялся в первом сете при счете 3:3, а до этого Синнер и вовсе не выше на игру. Не был доигран матч и против чеха Меншика, который снялся, уступая 1:6, 0:1. Два года назад Феликс Оже Альяссим входил в топ-10, считался сильным теннисистом, но потом пропала стабильность, сейчас он только 35-я ракетка мира. Канадцу 23 года, так что он еще может вернуться на прежние позиции. Выигрыш титула точно прибавит уверенности, однако, надо одолеть сильного соперника.

Андрей Рублев

В этом сезоне у Рублева было несколько успешных турниров, в Гонконге он стал победителем, хотя состав был скромным, на мэйджоре в Австралии дошел до четвертьфинала, а в Дубае уступил в полуфинале из-за дисквалификации. Грунтовый сезон спортсмен начал плохо, так как в Монте-Карло и Барселоне проигрывал свои первые матчи.

Совсем иная ситуация в Мадриде, где удалось дойти до финала, он сумел одолеть сильного Алькараса в четвертьфинале, а в полуфинале прошел американца Фрица. Соперник в финале не выглядит сложным, главное показать свою игру.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Спортсмены пересекались шесть раз, пока счет 5:1 в пользу Рублева.

Феликс Оже Альяссим выиграл 16 встреч из 26.

У Рублева 20 побед в 28 встречах в этом году.

Феликс Оже Альяссим - Андрей Рублев Прогноз

В этой паре Рублев котируется фаворитом, с чем мы согласны, особенно, если учитывать историю очных противостояний. Лишняя мотивация в финале не нужна, но реальная форма Оже Альяссима непонятна. Ставим здесь на успех фаворита с форой -2,5 гейма.

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