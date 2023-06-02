Испания объявила заявку на финал Лиги наций

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявил заявку на финальный турнир Лиги наций, который пройдет в Нидерландах.

В заявку вошли 23 футболиста:

вратари: Симон ("Атлетик"), Кепа ("Челси") и Райя ("Брентфорд")

защитники: Карвахаль ("Реал"), Навас ("Севилья"), Лапорт ("Манчестер Сити"), Гарсия ("Осасуна"), Ле Норман ("Реал Сосьедад"), Альба ("Барселона") и Бернат ("ПСЖ")

полузащитники: Родри ("Манчестер Сити"), Субименди ("Реал Сосьедад"), Руис ("ПСЖ"), Мерино ("Реал Сосьедад"), Гави ("Барселона"), Каналес ("Бетис"), Асенсио ("Реал"), Уильямс ("Атлетик"), Ольмо ("РБ Лейпциг") и Пино ("Вильяреал")

форварды: Мората ("Атлетико"), Хоселу ("Эспаньол") и Морено ("Лидс").

Сборная Испании в полуфинале встретится с Италией 15 июня.