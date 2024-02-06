Иран – Катар: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Азии 2023
В среду, 7 февраля, состоится второй полуфинальный матч Кубка Азии. Сборная Ирана сыграет против хозяина турнира - сборной Катара.
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Иран – Катар: что нужно знать о матче?
Иран демонстрирует очень хорошие и стабильные результаты на турнире. На групповом этапе иранцы победили в трех матчах и набрали девять очков. В 1/8 финала победили в дополнительном времени Сирию, а в четвертьфинале минимально одолели Японию 2:1. Хозяева турнира также уверенно идет по турниру. На групповом этапе Катар тоже набрал максимальные девять очков. В 1/8 финала минимально одолели Палестину 2:1, а в четвертьфинале победили в дополнительное время прошли Узбекистан.
Иран – Катар: когда и где состоится матч?
Матч 1/2 финала Кубка Азии между Ираном и Катаром пройдет 7 февраля и начнется в 16:00 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах мира.
- Варшава – 16:00
- Киев - 17:00
- Ереван - 19:00
- Астана - 21:00
Иран – Катар: где смотреть онлайн матч?
В разных странах трансляторы отличаются. Стоит отметить, что не во всех странах будет трансляция матча. Для международной арены матч будет транслироваться на Triller TV+, Onefootball и YouTube.
Dailysports подготовил для вас информацию, где можно будет увидеть эту игру в вашей стране.
- Армения - TV Start
- Азербайджан - TV Start
- Грузия - TV Start
- Израиль - 5Plus
- Латвия - TV Start
- Туркменистан– Almasport
- Украина - TV Start, Sport 1 Ukraine
- Эстония - TV Start