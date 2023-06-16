"Интернасьонал" вновь арендовал бразильца из "Шахтера"

Пресс-служба "Интернасьонала" на официальном сайте объявила о новой аренде бразильского защитника “Шахтера” Витао.

Новое соглашение между футболистом и бразильским клубом будет действовать до лета 2024 года. Бразилец воспользовался правилом ФИФА, которая разрешила легионерам украинских клубов подписывать контракты с зарубежными клубами из-за нападения россии на Украину.

23-летний Витао выступает за “Интернасьонал” с апреля 2022 года. Всего он провел за клуб 65 матчей и забил два гола. Его контракт с “Шахтером” действует до лета 2024 года.