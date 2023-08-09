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"Интер" с хоккейным счетом победил австрийский "Ред Булл"

Новости футбола Сегодня, 16:22
"Интер" с хоккейным счетом победил австрийский "Ред Булл" Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Миланский “Интер” в товарищеском матче на выезде обыграл австрийский “Ред Булл Зальцбург” со счетом 4:3. Матч состоялся в австрийском городе Зальцбург на стадионе “Ред Булл Арена”.

В начале матча счет открыл Карим Конате. Через несколько минут итальянский клуб сравнял счет благодаря автоголу Страхиня Павловича. В середине первого тайма “Интер” вывел вперед Стефан де Врей. На 35-й минуте Конате сделал дубль и сравнял счет. В конце тайма “Интер” вновь вышел вперед, гол забил Хоакин Корреа. В начале второго тайма счет сравнял Самсон Байду. В конце матча победу итальянцам принес Стефано Сенси.

“Ред Булл Зальцбург” Зальцбург, Австрия – “Интер” Милан, Италия - 3:4 (2:3, 1:1)
Голы: 1:0 – 6 Конате, 1:1 – 9, автогол Павлович, 1:2 – 25 де Врей, 2:2 – 35 Конате, 2:3 – 43 Корреа, 3:3 – 46 Байду, 3:4 – 90 Сенси.

“Ред Булл Зальцбург”: Мантль, Дедич (Камери, 46), Соле (Байду, 46), Павлович (Око, 46), Терзич (Валльнер, 46; Пионтковски, 57), Бидструп (Садеки, 57), Кьергор (Доргелес, 46), Гурна-Дуат (Тиджани, 46), Аманква (Моргалла, 46), Глух (Яно, 64), Конате (Шимич, 46).

“Интер”: Зоммер, Думфрис (Куадрадо, 62), Дармиан (Биссек, 63), де Врей (Гозенс, 70), Бастони (Станкович, 87), Димарко (Стабиле, 90+2), Мхитарян (Сенси, 70), Чалханоглу (Аслани, 70), Барелла (Фраттези, 63), Корреа (Эспозито, 82), Тюрам (Лазаро, 87).

Желтая карточка: Фраттези (76).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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