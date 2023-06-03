"Интер" получит щедрый бонус от спонсоров за финал Лиги чемпионов

Спонсоры “Интера” восхищены удачным выступлением команды в текущем сезоне, из-за чего согласились на более щедрые инвестиции в рекламные кампании на футболках клуба.

Выход в финал Лиги чемпионов не остался незамеченным компанией Paramount+, которая также решила стать спонсором клуба.

Согласно условиям контракта компания заплатит клубу 10 миллионов евро за то, что в финале Лиги чемпионов логотипы Paramount+ будут размещены на лицевой стороне футболок.

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится 10 июня. В нем “Интер” сыграет с “Манчестер Сити”.