"Интер" может купить бразильского вратаря вместо украинца Трубина

Миланский “Интер” проявляет интерес к вратарю “Атлетико Паранаэнсе” Бенто Матеусу Крепски Нето, сообщает журналист Маттео Моретто в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить около 10 миллионов евро. Руководство “Интера” рассматривает кандидатуру бразильца в качестве альтернативного варианта голкиперу “Шахтера” и сборной Украины Анатолию Трубину, так как украинский клуб не снижает требований, которые составляют 15 миллионов евро.

24-летний Бенто является воспитанником “Атлетико Паранаэнсе”. За первую команду бразильского клуба он играет с 2021 года. Всего Бенто провел за “Атлетико Паранаэнсе” 119 матчей и пропустил 129 голов. В 41 матче он не пропускал голов. В составе клуба Бенто становился 2-кратным чемпионом штата Парана в 2019 и 2020 годах, а также становился обладателем Южноамериканского кубка в 2021 году.

Напомним, что в прошлом сезоне “Интер” финишировал на третьем место в турнирной таблице чемпионата Италии.