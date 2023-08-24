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Интер Майами вместе с Месси вышел в очередной финал

Новости футбола Сегодня, 03:00
"Интер Майами" вместе с Месси вышел в очередной финал "Интер Майами" вместе с Месси вышел в очередной финал

"Интер Майами" вместе с Лионелем Месси продолжают штамповать победы в США.

На этот раз команда аргентинца выиграла полуфинальном матче Открытого кубка США против “Цинциннати”.

Встреча проходила на стадионе "TQL" и в основное время завершилась со счетом 2:2. В дополнительное время команды также обменялись голами и дело дошло до серии пенальти. В футбольной лотерее сильнее были футболисты “Интер Майами” – 5:4.

В составе триумфаторов дубль оформил Леонардо Кампана, а еще один гол забил Хосеф Мартинес. Лионель Месси отметился двумя результативными передачами.

В составе "Цинциннати" голы забивали Лусиано Акоста, Брэндон Васкес и Юя Кубо.

Интересно, что по ходу матча "Интер Майами" проигрывал со четом 1:2, но команда смогла сравнять счёт на седьмой добавленной минуте к основному времени.

В финале турнира "Интер Майами" будет ждать победитель пары "Хьюстон Динамо" - "Реал Солт-Лейк".

Напомним, что на прошлой неделе команда стала обладателем Кубка лиг, победив "Нэшвилл" в серии пенальти со счётом 10:9.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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Интер Майами Открытый кубок США
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