Интер Майами готовит трансфер еще одной звезды Барселоны
Новости футбола Сегодня, 07:30
Интер Майами готовит трансфер еще одной звезды Барселоны
Интерес к защитнику "Барселоны" Серхи Роберто проявляет "Интер Майами", сообщает Marca. Футболист может покинуть каталонский клуб в январе, а американская команда рассматривает возможность его приобретения.
Напомним, в "Интер Майами" уже выступают бывшие одноклубники Роберто, такие как Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.
В текущем сезоне Серхи Роберто принял участие в шести матчах за "Барселону" во всех турнирах. Он провел за каталонский клуб 355 матчей, забил 17 голов и отдал 40 результативных передач.
После девяти туров "Барселона" занимает третье место в таблице чемпионата Испании с 21 очком. В следующем матче команда сыграет с "Атлетиком".
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