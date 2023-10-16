Интер Майами готовит трансфер еще одной звезды Барселоны

Интерес к защитнику "Барселоны" Серхи Роберто проявляет "Интер Майами", сообщает Marca. Футболист может покинуть каталонский клуб в январе, а американская команда рассматривает возможность его приобретения.

Напомним, в "Интер Майами" уже выступают бывшие одноклубники Роберто, такие как Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

В текущем сезоне Серхи Роберто принял участие в шести матчах за "Барселону" во всех турнирах. Он провел за каталонский клуб 355 матчей, забил 17 голов и отдал 40 результативных передач.

После девяти туров "Барселона" занимает третье место в таблице чемпионата Испании с 21 очком. В следующем матче команда сыграет с "Атлетиком".