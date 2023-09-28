Интер Майами без Месси проиграл в финале Кубка США

В финале Кубка США, который состоялся минувшей ночью, «Интер Майами» потерпел поражение от «Хьюстон Динамо».

Встреча завершилась поражением команды из Флориды со счетом 1:2. Матч состоялся на арене «ПНК Стэдиум» (Форт Лодердейл).

На 24-й минуте полузащитник “Хьюстон Динамо” Гриффин Дорсей открыл счет, после чего еще в первом тайме удвоил преимущество своей команды.

Единственный гол для «Интера Майами» был забит на 90+1-й минуте нападающим Хосефом Мартинесом.

Интересно, что в этом матче не сыграл аргентинский капитан “Интер Майами” Лионель Месси. Он пропустил встречу из-за мышечной травмы. Это уже третий матч подряд, который футболист пропускает из-за проблем со здоровьем.

Без Месси «Интер Майами» уже три игры кряду не знает побед. Недавно у футболистов из Майами были поражения от «Атланты» со счетом 2:5 и ничья с «Орландо Сити» со счетом 1:1.

В текущей сезоне MLS «Интер Майами» занимает 14-е место в Восточной конференции с 32 очками. Лидером турнирной таблицы является «Цинциннати», у которого 62 балла.

В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Нью-Йорк Сити» и встреча состоится 1 октября.