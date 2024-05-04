Барселона нацелилась на нападающего Атлетик Бильбао и считает его главной трансферной целью

Одной из главных проблемных позиций Барселоны в текущем сезоне является левый фланг нападения. На этой позиции играли Рафинья, Жоау Феликс и Ферран Торрес, но им не хватает природного игрока левого фланга.

Ранее Барселону тесно связывали с нападающим РБ Лейпцига Дани Ольмо, но не он является их главной трансферной целью. Согласно сообщениям Sport, Блауграна следит за Нико Уильямсом из Атлетик Бильбао и планирует подписать его во время межсезонья.

Нико Уильямс проводит очередной отличный сезон в Атлетик Бильбао. На его счету четыре семь голов и пятнадцать результативных передач в Ла Лиге и Кубке Испании в текущем розыгрыше. Во время вчерашнего матча его команды против Хетафе он сумел отдать два ассиста, что позволило Атлетик Бильбао выиграть 2:0.

Согласно данным статистического порталаTransfermarkt стоимость контракта Нико Уильямса составляет€50 млн, и именно такую сумму будет вынуждена заплатить Барселона, так как именно столько прописано в его контракте. Контракт 21-летнего нападающего рассчитан до 2027 года.

Единственной причиной, которая может помешать трансферу являются финансовые проблемы Барселоны. Но в случае заключения сделки, он станет отличным проектом на краткосрочной, а возможно и долгосрочной перспективе для Блауграны.