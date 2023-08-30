Интер купил топового защитника

Пресс-служба миланского “Интера” на официальном сайте объявила о переходе защитника мюнхенской “Баварии” и сборной Франции Бенжамена Павара.

Итальянский клуб заплатил за футболиста 30 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на два миллиона евро за счет бонусов. Француз подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

27-летний Павар выступал за “Баварию” с 2019 года. Он перешел в мюнхенский клуб из “Штутгарта”. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Мюнхена 163 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач. В составе “Баварии” Павар четыре раза становился чемпионом Германии в сезонах-2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023, однажды становился обладателем Кубка Германии в сезоне-2019/2020, два раза выиграл Суперкубок Германии в 2020 и 2022 годах, становился победителем Лиги чемпионов в сезоне-2019/2020, выиграл Суперкубок УЕФА в 2020 году, а также стал победителем Клубного чемпионата мира в 2020 году. Ранее он также выступал за “Лилль” и “Штутгарт”.

Павар с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 49 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. Чемпион мира-2018, победитель Лиги наций в сезоне-2020/2021.