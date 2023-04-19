“Ингулец” – “Рух” – 1:0 (видеообзор)

В перенесенном матче 10 тура чемпионата Украины “Ингулец” на своем поле обыграл “Рух” со счетом 1:0.

Единственный гол на 15-й минуте с пенальти забил Максим Ковалев.

“Ингулец”, набрав 25 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Рух” с 19 очками остался в зоне вылета на 15-й позиции.

“Ингулец” – “Рух” – 1:0 (1:0)

Гол: Ковалев, 15 (с пенальти) - 1:0

“Ингулец”: Паламарчук, Нагиев, Кучеренко, Ковалев, Запорожец, Смоляков, Клименко, Кухарук, Козак, Головкин (Поспелов, 72), Резепов (Одарюк, 69).

“Рух”: Панькив, Роман (Китела, 29), Слюбик, Слюсарь, Лях, Пидгурский (Карабин, 77), Таллес, Довгий, Мысык (Альваренга, 29), Соломон, Климчук.

Видеообзор матча

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