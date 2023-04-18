Источник: Ребров не планирует возглавить сборную Украины

Главный тренер “Аль-Айн” Сергей Ребров не собирается работать со сборной Украины, сообщает журналист Мохаммед Хамад в своем твиттере.

По сведениям источника, украинский специалист хочет подписать новый контракт с клубом из ОАЭ. В следующем сезоне Ребров планирует привести “Аль-Айн” к победе в азиатской Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что 48-летний Ребров согласился возглавить сборную Украины и подписать трехлетний контракт с Украинской ассоциацией футбола.

В данный момент исполняющим обязанности главного тренера украинской национальной команды является Руслан Ротань.

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