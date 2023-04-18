Бывший хавбек сборной Германии Месут Озил намерен начать политическую карьеру в Турции.

По данным источника, звездный футболист собрался выдвинуться в качестве кандидата в депутаты парламента от правящей партии, возглавляемой президентом Реджепом Эрдоганом.

Напомним, что за свою карьеру он играл за “Реал”, “Арсенал”, “Шальке”, “Вердер”, “Фенербахче” и “Истанбул Башакшехир”.

В составе сборной Германии он выиграл чемпионата мира 2014 года.

В возрасте 34 лет он завершил карьеру.