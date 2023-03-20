Игроки "Тоттенхэма" ждут ухода Конте

Футболисты “Тоттенхэма” надеются на уход главного тренера Антонио Конте, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, игроков задели слова итальянского специалиста, который назвал их “эгоистами” после окончания матча 28-го тура чемпионата Англии против “Саутгемптона” (3:3). В этой встрече “шпоры” выигрывали со счетом 3:1, но упустили победу, пропустив решающий гол в компенсированное время второго тайма.

Футболисты полагают, что тренер данными словами пересек черту. Кроме того, словами наставника недовольно руководство клуба.

Напомним, что контракт Конте с “Тоттенхэмом” истекает летом 2023 года.

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