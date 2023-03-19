"Марсель" одержал волевую победу и приблизился к ПСЖ

В матче 28-го тура чемпионата Франции “Марсель” на выезде обыграл “Реймс” со счетом 2:1.

Победу гостям принес Алексис Санчес, который сделал дубль. У хозяев отличился Фоларин Балогун.

“Марсель”, набрав 59 очков, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, и на семь очков отстает от лидирующего ПСЖ. “Реймс” с 43 очками остался на девятой позиции.

“Реймс” – “Марсель” - 1:2 (1:2)

Голы: Балогун, 13 - 1:0, Санчес, 16 - 1:1, Санчес, 29 - 1:2

“Реймс”: Диуф, Фоке, Абдельхамид, Кейта (Агбаду, 75), де Смет, Бюси, Маолида, Матусива (Каюсте, 75), Мунеци, Флип (ван Берген, 75), Лопи, Ито, Балогун.

“Марсель”: Лопес, Клосс (Каборе, 64), Мбемба, Жиго, Ронжье, Нуну Тавареш, Верету, Гендузи, Малиновский (Унаи, 64), Ундер, Санчес.

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