Игрока Хаддерсфилда дисквалифицировали из-за игры на ставках

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала футболиста Хаддерсфилда Киана Герретта из-за игры на ставках, сообщили на сайте клуба.

Как стало известно, нападающий сделал 484 ставки на матчи в период с 30 июня 2020 года до 3 июня 2023 года. Киан Герретт сам признался в этом и получил дисквалификацию на четыре месяца и штраф в размере на 3 200 тысячи фунтов.

"Теперь клуб будет поддерживать Киана, который восстанавливается после операции на подколенном сухожилии, в течение следующих четырех месяцев перед его возвращением в футбольную деятельность", - сообщил футбольный клуб в заявлении.

К слову, Герретт был в системах Лидса, Барнсли и Хаддерсфилда. На профессиональном уровне играл за Гаррогит, Гайзли, Порт Вейл и Брэдфорд. В нынешнем сезоне Гарретт провел 32 матча, в которых забил четыре мяча и отдал два ассиста.

После 30 туров Хаддерсфилд набрал 31 очко и занимает 21 место в турнирной таблице Чемпионшипа.