Игрок Манчестер Юнайтед может оказаться в Барселоне

Футболист Манчестер Юнайтед, который сейчас выступает в Хетафе, Мейсон Гринвуд может оказаться в Барселоне, сообщает Sun Sport.

Как сообщают источники, английский игрок приближается к трансферу в Барселону. Сам Мейсон Гринвуд заинтересован в переходе, следующим шагом для Барсы и МЮ является договоренность. Манчестер Юнайтед также хочет продать игрока, а главный тренер Эрик Тен Хаг согласился, что Гринвуд не вернется. В клубе считают, что для всех сторон будет лучше, если они разойдутся.

Осенью 2023 года Мейсон Гринвуд перешел в аренду в Хетафе. Он провел 16 матчей в новой команде, забил три гола и отдал четыре ассиста.

Напомним, что утром 30 января 2022 года в социальных сетях появились сообщения, что Гринвуд избил фотомодель Гарриет Робсон, с которой ранее встречался. "Манчестер Юнайтед" выпустил заявление, что Гринвуд отстранен от тренировок и матчей. В тот же день полиция Большого Манчестера арестовала Гринвуда по подозрению в изнасиловании и нападении.

В феврале 2022 года Гринвуда выпустили под залог. Через год Королевская прокурорская служба объявила о том, что с Гринвуда сняты все обвинения в связи с отзывом показаний ключевых свидетелей и появлением новых материалов.