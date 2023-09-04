Звезду Байера исключили из сборной Нидерландов из-за отказа играть за U21

Звезду Байера исключили из состава сборной Нидерландов из-за того, что игрок отказался играть за команду до 21 года, сообщает Goal.com.

Правый защитник Джереми Фримпонг исключен из сборной. Главный тренер Нидерландов Рональд Куман заявил, что это мера наказания для молодого игрока. Он назвал состав сборной на сентябрьские матчи отбора в Чемпионат Европы-2024 против Греции и Ирландии. Однако 22-летний игрок Байера не попал в список, несмотря на сильные выступления за клуб. Менеджера спросили об этой ситуации, и тот сообщил, что решение принято Нидерландской футбольной ассоциацией, поскольку Фримпонг не явился на вызов молодежной сборной до 21 года.

Также он добавил, что игроком недовольны, что он покинул команду до 21 года. Они считают, что он должен быть доступен на матче любой сборной, поэтому решение от Нидерландской футбольной ассоциации является своеобразным наказанием.

Игрок Байера не вызывался в состав взрослой Нидерландов с минувшей осени и еще не дебютировал за основную сборную.