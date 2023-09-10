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Игрок Арсенала переехал в Турцию

Новости футбола Сегодня, 12:47
Игрок Арсенала перешел в Турцию Фото: https://www.trabzonspor.org.tr/tr

Игрок Арсенала Николя Пепе перешел в турецкий клуб Трабзонспор, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщили, что достигнуты договоренности о переходе профессионального футболиста Николя Пепе в Трабзонспор на правах свободного агента. Он уже прошел медосмотр, однако детали контракта не разглашаются. Ранее сообщалось, что соглашение рассчитано на сезон 2023-2024.

Пепе перебрался в Арсенал в 2019 году за рекордную цену в 72 миллиона фунтов стерлингов. На тот момент это был самый дорогой трансфер для клуба. За Арсенал он провел 80 матчей за четыре года и забил 16 голов. Сезон 2022-2023 Пепе провел во Франции, выступая за Ниццу, где сыграл 19 матчей и отличился шесть раз. Также получил Кубок Англии в 2020 году.

В ноябре 2016 года футболист принял приглашение ивуарийской федерации футбола и был включен в заявку на матч квалификации в ЧМ-2018 против Марокко (0:0). Дебютировал в официальном матче в составе национальной сборной Кот-д'Ивуара 15 ноября 2016 года в товарищеском матче против сборной Франции, заменив на 86 минуте Макса Граделя.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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